Mulher passa mal ao ver marido infartar e morre 30 minutos depois dele

Não há palavras capazes de expressar a intensidade da dor e do desespero no meu coração. Tudo parece sombrio e frio sem o calor do amor deles. É muito difícil tentar seguir sem eles, me sinto perdida em um oceano de dor, navegando sem direção, implorando por um alívio que não chega.

Gheovanna Fernandes