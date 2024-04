Tarcísio banca bônus de R$ 500 milhões para PMs; veja o salário dos agentes

Subtenente - R$ 3.506,61 (R$ 17.988,21 se for pago o teto de bônus, de 120 UBVs)

1º Sargento - R$ 3.036,79 (R$ 17.518,39 com bônus de 120 UBVs)

2º Sargento - R$ 2.734,88 (R$ 17.216,48 com bônus de 120 UBVs)

3º Sargento - R$ 2.400,16 (R$ 16.881,76 com bônus de 120 UBVs)

Cabo - R$ 2.325,80 (R$ 16.807,40 com bônus de 120 UBVs)

Soldado 1ª classe - R$ 2.152,48 (R$ 16.634,08 com bônus de 120 UBVs)

Soldado 2ª classe - R$ 2.033,27 (R$ 16.514,87 com bônus de 120 UBVs)

Entenda como funciona a hierarquia da PM

A ordenação da autoridade na PM se dá por postos e graduações, de acordo com o escalonamento hierárquico. Segundo o regulamento disciplinar da Polícia Militar, "a hierarquia policial-militar é a ordenação progressiva da autoridade, em graus diferentes, da qual decorre a obediência, dentro da estrutura da Polícia Militar, culminando no Governador do Estado, Chefe Supremo da Polícia Militar".

As patentes são divididas em Praças e Oficiais, e seguem uma ordem específica. Os Praças realizam o policiamento ostensivo, já os Oficiais fazem a fiscalização, a gestão e o comando direto do efetivo que atua no policiamento ostensivo.

Em ambos os casos, as promoções ocorrerem ao longo da carreira, de acordo com o tempo de serviço e por meio de abertura de vagas e realização de concursos internos. Enquanto o Praça pode chegar até a graduação de Subtenente, o Oficial pode chegar até o posto de Coronel.

Salário reajustado em 2023. Em junho do ano passado, o governador Tarcísio de Freitas sancionou uma lei que concedia aumento aos policiais de São Paulo. Em média, o reajuste foi de 20,2%.