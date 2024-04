PM vai apurar caso de soldado que entrou em reality show sem autorização

O soldado Fellipe Villas será alvo de um processo administrativo da Polícia Militar do Espírito Santo por ter entrado sem autorização da corporação no reality show A Grande Conquista, da TV Record.

O que aconteceu

O policial pediu licença para entrar no programa, mas a solicitação foi negada. O soldado requisitou a licença em março, mas o comando-geral indeferiu o pedido de tempo afastado e de participação no reality, que começou na última segunda-feira (22). Fellipe decidiu fazer parte do elenco do programa mesmo recebendo a negativa.

O soldado está de férias desde o dia 15 e continua recebendo salário. A Polícia Militar explicou que, para que ocorra perda de rendimentos e/ou cargo, é necessário passar pelo devido processo legal com ampla defesa e contraditório. Até que essa etapa seja concluída, o corte no salário só poderá acontecer por determinação judicial.