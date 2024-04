Sem documento e sobrevivendo de 'bicos': quem era idoso morto em banco

De lá para cá, passou a sobreviver de "bicos".

Na relação de documentos perdidos, estavam carteira de identidade, de trabalho e até a certidão de nascimento. "Nos últimos anos, conseguimos ofícios na Defensoria Pública para entregar nos cartórios. Mas, devido ao alcoolismo, ele não conseguia ir a esses locais. Por isso, demorou tanto", disse o bombeiro Lucas Nunes dos Santos, 27, filho de Erika e sobrinho-neto de Paulo.

Em 2023, Paulo começou a receber um salário mínimo mensal do governo federal, um benefício concedido a idosos pobres. O benefício só foi obtido após ele conseguir fazer uma nova carteira de identidade. Graças a ele, Paulo conseguiu solicitar um empréstimo bancário, um mês antes de morrer, disse Ana Carla de Souza, advogada da família.

Desde quando me entendo por gente, o tio Paulo já não trabalhava com carteira assinada porque tinha perdido documentos. Fazia um 'bico' ou outro, mas não tinha emprego fixo. Ele tinha problemas com álcool, mas tinha muitos amigos.

Lucas Nunes dos Santos, filho de Erika e sobrinho-neto de Paulo

Problemas de saúde. Paulo perdeu o baço e teve malária antes da piora do seu estado de saúde, agravado do ano passado para cá, quando precisou passar por internações hospitalares. Ele teve "pneumonia não especificada" dependente de oxigênio e ficou internado de 8 a 15 de abril na UPA de Bangu, indica o prontuário médico. Acabou morrendo no dia seguinte à alta hospitalar.

Segundo a família, era Erika quem cuidava de Paulo quando o estado de saúde dele piorou. "Quando ele esteve internado, a única pessoa que o visitou foi a minha mãe. Ela o visitou todos os dias em que ele esteve internado", disse Lucas.