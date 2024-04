'Tio Paulo' ficava em garagem sem piso; empréstimo seria para reforma

O empréstimo, no valor de R$ 17 mil, seria para custear a reforma do quarto improvisado. Um documento apresentado pela família mostra que o dinheiro foi solicitado em nome do idoso no dia 25 de março e seria descontado mensalmente do benefício que ele recebia.

Lucas Nunes dos Santos, filho de Erika de Souza Vieira Nunes, defende a mãe. "Minha mãe criou seis filhos, nunca precisou roubar, enganar ninguém para criar os seis filhos dela. Nossa vida é muito bem encaminhada, e a nossa mãe sempre foi nossa maior inspiração".

A família mostrou laudos médicos em que Erika é atestada com depressão e como dependente de medicamentos. Dois especialistas orientaram a internação da mulher.

Uma tia de Erika e do idoso, que ficou conhecido como "Tio Paulo" por ser chamado assim pela mulher, diz que ele não deixou herdeiros. "A Erika, por não ter vínculo empregatício, ela é quem mais protegia ele. 'Tio, já almoçou? Quer alguma coisa?'. Era isso".

Novas imagens

Novas imagens divulgadas pelo Fantástico mostram momentos antes do atendimento, quando a mulher entra com o idoso na agência. Ao se sentar para esperar o atendimento, Erika segurava a cabeça do tio com a mão. Quando ela retira a mão para mexer na bolsa, a cabeça dele fica pendurada no apoio da cadeira de rodas.