Não há chance de novo crime, diz defesa de suspeita de levar morto a banco

A defesa de Erika de Souza Vieira Nunes, que estava com um idoso morto no banco e pediu para ele assinar um documento para sacar empréstimo em uma agência bancária no Rio, vai solicitar a revogação da prisão preventiva da mulher na Justiça.

O que aconteceu

Defesa pedirá que suspeita responda crime em liberdade. Sob a alegação de que não há probabilidade de novo crime, a advogada Ana Carla de Souza contestou a decisão de ontem da Justiça pela conversão da prisão em flagrante para preventiva.

Contudo, defesa havia dito que Erika tem laudos para atestar problemas psiquiátricos. "São situações que transitam entre um abalo psicológico e uma questão de medicamentos controlados no campo psiquiátrico", disse a advogada, em entrevista ao UOL News na última quarta (17).