Idoso morto em banco foi sozinho pedir empréstimo há 1 mês, diz advogada

O Paulo sempre foi uma pessoa muito ativa. Quando solicitou empréstimo há um mês, ele foi com as próprias pernas, sozinho, andando ao banco. Depois, quando voltou do hospital, a situação era outra. Ele estava debilitado, mas insistiu para ir ao banco [na terça-feira]. Só que, dessa vez, não tinha como ir sozinho. Por isso, pediu para a Erika.

Ana Carla de Souza, advogada

Inicialmente, empréstimo de R$ 17 mil seria usado para reforma e compra de uma TV. Mas o idoso mudou de ideia depois da internação, de acordo com a advogada Ana Carla de Souza. "Depois, ele queria usar o dinheiro para arcar com os gastos com a saúde dele, porque a família tem poucos recursos".

Ele recebeu alta hospitalar porque tinha condições de ir para casa, não precisava ficar em tratamento intensivo. Ainda que tivesse dificuldades para falar, insistiu e pediu para a Erika: 'Me leva ao banco para que eu possa sacar o valor do empréstimo'. Ele queria usar o dinheiro para cuidar da saúde.

Ana Carla de Souza

O que se sabe sobre o caso

Erika foi presa por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. A Justiça converteu prisão em flagrante em preventiva em audiência de custódia na última quinta-feira (18). "Em momento algum, a custodiada se preocupa com o estado de saúde de quem afirmava ser cuidadora", disse a juíza Rachel Assad da Cunha.

Defesa pede revogação da prisão. "Ela [Erika] atende os requisitos legais para responder o processo em liberdade. Não há chance de possível cometimento de crime caso ela seja solta", disse a defensora.