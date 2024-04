Caso tio Paulo: 'Sociedade condenou minha mãe', diz filho de mulher presa

Filhas adolescentes de Erika presenciaram quando ela saiu de casa com Paulo, diz a família. "Uma delas tem só 14 anos e é especial. A outra tem 17 anos e ainda está muito abalada para falar sobre o que aconteceu", afirmou Lucas.

Filho não conseguiu ver a mãe desde que caso veio à tona. "Mas acreditamos que a Justiça irá conceder o pedido de revogação da prisão para que ela possa responder em liberdade".

Estamos lidando com dois sofrimentos. Primeiro, com o luto pela morte do nosso tio e com a forma macabra como trataram a imagem dele depois que o caso viralizou. E, também, com o que estão fazendo com a minha mãe. É desumano. A sociedade já condenou minha mãe, como se tivesse certeza que ela cometeu um delito. Minha mãe é inocente.

Lucas Nunes dos Santos, filho de Erika

Estado de saúde de Paulo Roberto Braga, 68, piorou rapidamente após internação, diz família Imagem: Arquivo pessoal

Piora após a internação

Estado de saúde de Paulo teria piorado após internação. "Ele estava bem antes de ser internado. Minha mãe o visitou todos os dias. Depois, ele voltou debilitado. Foi algo bem repentino", disse Lucas. O idoso teve "pneumonia não especificada" dependente de oxigênio e ficou internado de 8 a 15 de abril na UPA de Bangu, indica o prontuário médico. Ele morreu um dia depois de ter alta hospitalar.