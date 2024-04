Justiça absolve policiais acusados da morte de adolescente no Rio em 2015

A Justiça do Rio de Janeiro absolveu, na quarta-feira (24), três policiais militares acusados de envolvimento na morte do adolescente Eduardo Felipe Santos Victor, 17, em 2015. Ele morreu durante operação no Morro da Previdência, centro da capital.

O que aconteceu

Foram absolvidos: Paulo Roberto da Silva, Pedro Victor da Silva Pena e Gabriel Julião Florido do crime de homicídio. A sessão do Conselho de Sentença do 2º Tribunal do Júri da Capital durou cerca de 12 horas. O julgamento foi presidido pelo juiz Daniel Werneck Cotta

Os policiais também haviam sido processados por fraude processual, já que foram acusados de alterar a cena do crime. A ação ficará suspensa por dois anos, enquanto os três terão que cumprir algumas medidas, como o comparecimento bimestral em juízo durante o período. Ao fim do prazo e com o cumprimento integral da medida de comparecimento, ficará extinta a punibilidade dos réus.