Operação policial busca criminosos de outros estados no Complexo do Alemão

Unidade de saúde fechou e outras tiveram programação alterada. Na Penha, as atividades externas da Clínica da Família Aloysio Augusto Novis foram suspensas, mas o atendimento à população segue. No Alemão, a CF Rodrigo Y Aguilar Roig suspendeu o funcionamento. O atendimento à população foi mantido na CF Valter Felisbino de Souza, informou a Prefeitura do Rio.

Trajetos de ônibus foram afetados. Ao todo, oito linhas de ônibus precisaram alterar rotas por causa das operações. As linhas com trajeto alterado foram: 313, 621, 622, 679, 312, 625, 623 e 721.

Passageiros do BRT se esconderam dos tiros, mostra vídeo. Imagens publicadas nas redes sociais mostram passageiros de uma estação na Penha tentando se esconder de disparos.

Casa abandonada com 'área de lazer' foi encontrada pela PMERJ. O espaço com duas piscinas, chuveirões e área climatizada supostamente usado por criminosos foi encontrado por agentes do Bope. Drogas foram apreendidas e serão contabilizadas no local, informou o órgão em nota.