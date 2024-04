Homem armado tenta invadir tribunal para procurar a ex-esposa no PR

Um homem armado tentou entrar no TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) procurando pela ex-esposa nesta quinta-feira (25).

O que aconteceu

O homem armado tentou invadir o prédio que abriga as sedes dos três poderes do estado para tentar encontrar a ex-esposa no tribunal, segundo a Polícia Militar.

Depois de não conseguir entrar no edifício, o homem foi para a rua e ameaçou tirar a própria vida. O Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foi chamado pela vigilância do tribunal.