Marinha envia maior navio da América Latina para ajudar população do RS

Além do NAM, a Marinha também enviará outra embarcação que levará doações para o Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (7), três aeronaves da Força devem chegar ao estado. Anteriormente, a Marinha disponibilizou oito lanchas para auxiliar nos resgates.

Marinha dá auxílio ao Rio Grande do Sul similar ao prestado a São Paulo em 2023. Em fevereiro do ano passado, quando o litoral norte do estado paulista foi atingido por temporais, a Força fez uma operação para prestar socorro aos moradores da região, parecida com a organizada agora para auxiliar os gaúchos.

Chuva dá trégua no RS, mas Guaíba mantém nível recorde

O nível do Guaíba estava em 5,28 metros, às 18h desta segunda-feira (6). Desde a semana passada, o Guaíba ultrapassou o recorde da maior cheia registrada até então --o nível de 4,76 metros, em 1941, quando inundou grande parte do centro da capital gaúcha. O limite para inundações é de 3 metros, uma referência que indica possíveis danos aos municípios.



A cheia que inunda Porto Alegre ainda levará dias para retornar a patamares seguros. ''No Guaíba, teremos uma retenção durante toda a semana, vai variar de 5,3 m a 5,5 m, mas com estabilidade'', explicou o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, em entrevista à GloboNews.

Governo federal reconheceu estado de calamidade pública em 336 municípios, entre elas a capital gaúcha. Com a decisão, os municípios podem ter acesso a recursos federais de forma facilitada. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Ao todo, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, sendo 388 afetados.

Pelo menos 90 pessoas morreram por causa dos temporais, 361 estão feridas e outras 132 estão desaparecidas, segundo a Defesa Civil. O estado tem mais de 155 mil desalojados e 48.147 pessoas em abrigos.