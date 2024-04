Motociclista empina moto, atropela e mata homem de 60 anos em MG

Idoso caminhava mancando no meio da avenida. Imagens de câmera de segurança instalada no local mostram que o homem atravessava a rua quando foi atingido pela moto, que estava sendo empinada no momento do atropelamento.

O motociclista fugiu, deixando o veículo no local. Um outro homem, que ajudou o autor a fugir, voltou ao local e foi preso. Ele também teve o seu celular apreendido.

Código de Trânsito Brasileiro proíbe empinar a moto ou equilibrá-la sobre uma das rodas. A manobra, conhecida popularmente como "grau", é considerada uma infração gravíssima. Gera perda de sete pontos na CNH e multa de R$ 293,47, além da suspensão do direito de dirigir.

Segundo dados do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), o volume de infrações referente a se equilibrar em apenas uma das rodas aumentou 53% entre janeiro e abril de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo balanço feito pela reportagem do UOL Carros.