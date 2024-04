Incêndio em pousada deixa ao menos nove mortos em Porto Alegre

Sete pessoas foram hospitalizadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a varredura do local ainda era realizada na manhã desta sexta e não há informações sobre desaparecidos no local.

Vítimas foram socorridas ao Hospital de Pronto Socorro da capital. Em publicação nas redes sociais, o prefeito Sebastião Melo (PMDB) afirmou que o atendimento aos socorridos é a prioridade no momento.

Sobrevivente teria se jogado do terceiro andar para fugir do fogo, disse testemunha. Em entrevista à RBSTV, uma moradora da região contou que ajudou a socorrer um dos feridos. "Ele disse que se atirou do terceiro andar. Ajudamos ele, levamos para a Santa Casa, a Santa Casa disse que não era ali. Levamos para a HPS e lá deram atendimento a ele", disse.

O UOL tenta contato com a pousada e também procurou a Prefeitura de Porto Alegre para saber se o local tinha autorização de funcionamento e para saber se a Defesa Civil acompanha o caso. O espaço será atualizado tão logo haja retorno.