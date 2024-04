Lula lamenta mortes em incêndio em pousada no RS: 'Tristeza e preocupação'

Pousada funcionava de maneira irregular

O local não tinha Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios. A informação é do tenente-coronel Lúcio Junes da Silva, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.

Sete pessoas foram hospitalizadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a varredura do local ainda era realizada na manhã desta sexta-feira e não há informações sobre desaparecidos no local.

Vítimas foram socorridas ao Hospital de Pronto Socorro da capital. Em publicação nas redes sociais, o prefeito Sebastião Melo (PMDB) afirmou que o atendimento aos socorridos é a prioridade no momento.

Pousada pega fogo em Porto Alegre e deixa mortos e feridos Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Governador lamentou mortes. "Seguimos mobilizados no rescaldo dessa tragédia e na identificação das causas das chamas", afirmou o governador Eduardo Leite (PSDB) em publicação.