Polícia encontra área de lazer do tráfico com piscina e churrasqueira no RJ

Agentes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) do Rio de Janeiro encontraram uma área de lazer do tráfico, nesta sexta-feira (26), durante uma ação contra criminosos que atuam no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, na zona norte da capital fluminense.

O que aconteceu

Os policiais localizaram um imóvel de luxo que serve para o lazer dos criminosos no Alemão. O espaço conta com piscina com iluminação de LED coloridos, área climatizada e uma churrasqueira. A casa ainda aparenta estar em fase de acabamento e tem poucos móveis.

A operação que encontrou a residência tem o intuito de prender foragidos de outros estados. Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a ação conjunta com as forças de segurança do estado também busca "evitar a expansão de disputas territoriais" na região, assim como coibir o roubo de veículos.