Escola não tomou providências, diz mãe de menino que morreu após agressão

Os pais procuraram a direção do colégio, exigindo providências. A mãe acredita que morte do filho é culpa da escola. "Um adulto vê as crianças apanhando, não só o meu filho, e fechar os olhos, fingir que nada aconteceu".

Carlinhos, como era conhecido, disse para a mãe que não queria mudar de escola, para poder defender os colegas menores dos agressores. O adolescente era o maior da turma e queria cuidar dos amigos.

A segunda agressão ocorreu em 9 de abril. Dois estudantes teriam pulado nas costas de Carlos. Quando chegou em casa, o adolescente contou o episódio aos familiares, que registraram a reclamação do adolescente em vídeo: "quando eu respiro, dói as costas".

Nesta segunda agressão, Carlos foi atendido no Pronto-Socorro Central de Praia Grande e liberado. "Meu filho não fez um exame de urina, não fez nada. Meu filho gemendo por falta de ar, sem respirar", relembrou a mãe.

Depois, foi internado na UTI da Santa Casa de Santos, mas morreu sete dias depois. Teve três paradas cardíacas.

Polícia aguarda o resultado da perícia para definir o que ocasionou a morte.