Professor de surf é suspeito de agredir mulher no litoral norte de SP

Agressão teria ocorrido após uma discussão no mar. Luana registrou o caso na delegacia de Bertioga, mas disse que ainda não teve retorno da polícia.

Procurada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) não deu nenhuma informação. A pasta disse que, "devido ao esquema de plantão" de fim de semana, só apura casos factuais e orientou o UOL a retornar com o pedido amanhã.

Ele me deu dois socos na cara, saiu da água, pegou um martelo e ficou me esperando na areia. Eu esperei um amigo para sair comigo da água. Ele [professor] veio para cima de mim, meu amigo me ajudou, coloquei a prancha [na minha frente] para me defender. Acertou a a prancha [com o martelo] duas vezes, poderia ter sido na minha cabeça.

Luana Portes, surfista e pedagoga