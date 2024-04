14 PMs suspeitos de torturar colega em batalhão são levados para Papuda

Soldado teve insuficiência renal, rabdomiólise, ruptura muscular e no menisco, hérnia de disco e lesões lombar e cerebral. "Eles colocaram gás nos meus olhos, pediram para eu correr ao redor do batalhão cantando uma música vexatória para mim e para a minha família. Me colocaram para fazer flexão de punho cerrado no asfalto, me colocaram em cima das britas e começaram com as pauladas e chutes no estômago", contou a vítima à TV Globo.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios determinou a suspensão do curso de formação enquanto correm as investigações. O coordenador do curso já tinha pedido desligamento voluntário, segundo nota enviada pela PM-DF ao UOL ontem.

Segundo a PM, soldado teria saído do batalhão no dia das supostas agressões dizendo que estava bem. "Durante as atividades do curso de Patrulhamento Tático Móvel, no dia 22 de abril, um aluno solicitou desligamento após passar pela etapa inicial do curso e exercícios físicos previstos. Apesar de sair do batalhão alegando que estava bem, o referido aluno procurou atendimento hospitalar apresentando quadro compatível com rabdomiólise e alegando ter sido agredido", diz a corporação em comunicado.