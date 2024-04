Venda de álcool 70% acaba hoje: veja alternativas para manter a limpeza

A partir do dia 1º de maio está de volta a proibição da venda de álcool 70% no Brasil. A liberação de comercialização do produto, que foi interrompida em 2002, aconteceu em modo de exceção durante a pandemia de Covid-19.

Para João Prats, infectologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, o álcool gel com concentração de 70% e a água com sabão são as melhores formas de higienizar as mãos e evitar a contaminação do vírus da Covid-19 e outras doenças. Mas essa não é a única alternativa.