Cobrador fica ferido após ataque com bombinha em estação-tubo no PR

O trabalhador está se recuperando. "Ele está bem, na medida do possível. Foi um ferimento grave, mas poderia ter sido pior ainda. Graças a Deus ele está se recuperando", contou Dario Pereira, amigo da vítima e membro do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc).

Não é a primeira vez que explosivos são jogados em estações. Testemunhas contaram a Dario, chefe do Setor de Inteligência do Sindimoc, que os mesmos suspeitos já lançaram bombinhas nas estações anteriormente. Dessa vez, porém, o artefato caiu no tubo e atingiu o funcionário.

As forças de segurança já estão acompanhando o caso, segundo o sindicato. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná, mas a corporação informou não foi notificada até o momento.