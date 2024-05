'Frio na hora de agir': o que se sabe do caso do advogado morto pelo irmão

As brigas entre os dois irmãos eram constantes, informou a Polícia Civil. As ameaças eram motivadas por um desacordo comercial, depois que os irmãos tentaram montar um restaurante com comidas de fast-food em outubro do ano passado.

A gente vivia falando pra ele sair da casa, porque vivia sofrendo ameaças do irmão. Falávamos que o clima não estava legal, mas ele não conseguia.

Edson Dutra, amigo de Daniel, ao UOL

"Essas ameaças se deram por causa de uma tentativa de sociedade entre eles. Os dois montaram a cozinha para fazer as porções com comida, mas não deu certo. O Thiago teria vendido um carro para fazer essa cozinha e não viu o retorno do dinheiro", disse Dutra ao UOL.

Amigos dizem que brigas entre os irmãos eram constantes Imagem: Arquivo pessoal

Daniel havia perdido os pais e morava na casa da família. Quando ainda estava na faculdade, teve de lidar com a morte do pai e, há dois anos, perdeu a mãe. Ele chegou a se relacionar com uma mulher e ajudou a criar a filha dela.