MP vê pressão de motorista de Porsche para namorada negar embriaguez

Promotora diz que jovem confirmou que PMs liberaram o motorista da Porsche, o que foi dito pela mãe dele. Entretanto, a namorada do empresário "sequer presenciou tais fatos e os diálogos de liberação", segundo a promotora, com base nas imagens corporais do policiais..

Motorista do Porsche consumiu bebidas alcoólicas por cerca de cinco horas e ignorou pedidos dos amigos para que ele não dirigisse, segundo a promotora de justiça. Contudo, o empresário dirigiu o Porsche em alta velocidade, causando o acidente, ainda de acordo com a Promotoria.

Namorada prestou depoimento acompanhada por quatro advogados. Os defensores são os mesmos que representaram o empresário durante as investigações.

Promotoria citou interferência no relato da namorada para solicitar a prisão preventiva dele por "desrespeito à ordem judicial de não manter contato com testemunhas". Mas pedido foi negado hoje pela Justiça, que o tornou réu por homicídio doloso (quando há intenção de matar) qualificado e lesão corporal gravíssima. "Os argumentos do MP não têm vínculo com a realidade dos autos, e buscam suas justificativas em presunções e temores abstratos", justificou o juiz Roberto Zanichelli Cintra.

Desde o momento do acidente há claro intuito (...) de tentar diminuir a gravidade dos fatos escondendo a embriaguez do condutor e retirando seu estado flagrancial para comprometer as investigações - o que restou comprovado diante das imagens das câmeras corporais dos policiais.

Promotora Monique Ratton

O que disse o MP

Crime foi praticado com meios que dificultaram a defesa da vítima, diz MP. Segundo a promotora Monique Ratton, o motorista Ornaldo Viana, que morreu com a colisão, dirigia "dentro das condições adequadas da via, com uso de cinto de segurança e abaixo da velocidade permitida no local". Segundo o MP, ele transitava a 40 km/h e não teve tempo para desviar ou esboçar qualquer reação, já que o empresário estava a 156,4 km/h quando bateu e matou o motorista —a velocidade permitida na Avenida Salim Farah Maluf, local do acidente, é de 50 km/h.