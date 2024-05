Ônibus atropela e mata uma pessoa em calçada de borracharia no Rio; vídeo

Motorista de ônibus teve mal súbito enquanto dirigia, segundo a Polícia Civil. Após o acidente, ele foi levado à 25ª DP para prestar esclarecimentos. O coletivo fazia a rota da linha 249 (Água Santa-Castelo).

O caso é investigado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que imagens do interior do ônibus serão analisadas, e testemunhas serão ouvidas.

Rio Ônibus afirmou que lamenta o ocorrido. "A empresa aguarda resultado de perícia técnica para entender a dinâmica do acidente", diz a nota divulgada pela empresa.