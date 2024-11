Haddad afirma que, se não fosse França, acordo Mercosul-UE já estaria assinado

Brasília, 18 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul só não foi assinado ainda por conta da posição da França. A declaração ocorreu em entrevista à emissora CNBC, gravada na sexta-feira, 15, e exibida no domingo, 17."O presidente Lula está buscando aproximação com a União Europeia, em torno do acordo da União Europeia e Mercosul. Se não fosse pela França, talvez esse acordo já estivesse assinado", disse o ministro.