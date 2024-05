RS: Casa desaba e pessoa é levada por correnteza em tentativa de resgate

A Brigada Militar lamenta profundamente o ocorrido e reafirma o seu esforço incansável no resgate, auxílio e ações humanitárias para com as famílias afetadas por mais essa catástrofe climática. Trecho de comunicado da corporação

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 147 municípios foram afetados. Também foram registrados 12 feridos, 9.993 desalojados e 4.599 pessoas acolhidas em abrigos públicos

Pelo menos 29 pessoas morreram desde o último sábado (27) no Rio Grande do Sul por causa das chuvas e enchentes. Os números foram divulgados na noite desta quinta-feira (2) pelo governador do estado, Eduardo Leite. Há 60 desaparecidos no estado.

Barragem 14 de julho rompeu em Bento Gonçalves. O rompimento parcial deve evoluir para total, segundo projeção do vice-governador Gabriel Souza. A expectativa é que o nível da bacia do Rio Taquari-Antas suba em cidades como Santa Bárbara, Roca Sales e Santa Tereza.

Hospital de campanha do Exército em Lajeado. O Ministério da Defesa anunciou construção de hospital com 40 leitos de enfermaria. Segundo a pasta, a unidade também vai ter dois consultórios e o transporte de toda a estrutura para a construção será feito nesta quinta-feira (2) em um avião da FAB.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não faltarão recursos para o Rio Grande do Sul. O presidente chegou ao estado na manhã desta segunda-feira (2).