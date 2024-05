Tivemos pouco tempo para evacuar região, diz prefeito de Bento Gonçalves

A gente precisa acessar todas as comunidades e a ordem de todo nosso pessoal, Defesa Civil, brigada, bombeiros, o próprio Exército nos ajudando aqui. A gente vai fazer o acesso via picada por cima dos desmoronamentos, arriscando muitos servidores nossos, mas a gente vai buscar cada um dos cidadãos que ainda estão isolados e precisam do atendimento o mais rápido possível. Diego Segabinazzi Siqueira, prefeito de Bento Gonçalves

É uma corrida contra o tempo que a gente tá fazendo com muita ajuda, muitas instituições e voluntários. Digo mais uma vez, mesmo que não venha helicóptero e não tenhamos essa ajuda de ferramentas extremamente importantes, a gente vai fazer com os nossos braços, o nosso pessoal. A gente vai salvar todos esses cidadãos [que precisam]. Diego Segabinazzi Siqueira, prefeito de Bento Gonçalves

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: