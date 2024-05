Ao menos 70 cães são resgatados em Porto Alegre em meio a chuvas

O 4º RPMon, batalhão de cavalaria da BM em Porto Alegre, e a @Prefeitura_POA, atuaram no resgate de cães na região das Ilhas da capital durante esta sexta-feira (3/5). As equipes disponibilizaram um caminhão para remover os animais para um abrigo pic.twitter.com/iY5fOdcjGG -- Brigada Militar-RS (@brigadamilitar_) May 3, 2024

Guaíba em alerta de 'inundação extrema'

Defesa Civil emitiu alerta para "inundação extrema" no Guaíba por 24 horas. Segundo o órgão, a população deve evitar regiões próximas ao rio e locais de risco.

Portão 14 do sistema contra inundações se rompeu nesta sexta-feira (3). Ele fica localizado no encontro das avenidas Sertório e Voluntários da Pátria. "Houve rompimento do portão 14 do Cais Mauá e pode acarretar inundações na avenida Sertório, zona norte da capital", informou o prefeito, Sebastião Melo (MDB).

Imagens mostram os CTs do Internacional e do Grêmio completamente alagados. A rodoviária e o centro histórico da capital também foram tomados pela água. Nas redes sociais, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) orientou que os deslocamentos para a cidade devem ser evitados e a população deve buscar locais seguros.

Capital tem quase 500 desabrigados e 29 pontos totalmente bloqueados pelas enchentes. Ao menos 448 pessoas estão alojadas em três abrigos de Porto Alegre. "Estão montando um quarto abrigo e vendo a viabilidade de outros", disse o prefeito.