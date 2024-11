Segunda adolescente australiana morre em caso de álcool adulterado no Laos

Uma segunda adolescente australiana que ficou gravemente doente após consumir álcool adulterado no Laos morreu em um hospital em Bangkok, na Tailândia, informou sua família nesta sexta-feira, 22. Com isso, o número de mortos no envenenamento em massa de turistas estrangeiros subiu para seis. Holly Bowles, de 19 anos, estava em estado crítico e em suporte vital após o envenenamento ocorrido há mais de uma semana no Laos.

"Estamos muito tristes em dizer que nossa linda Holly agora está em paz", disse a família em um comunicado enviado à Australian Network 10 e a outros meios de comunicação australianos. "Encontramos conforto em saber que Holly trouxe tanta alegria e felicidade a tantas pessoas."

Um policial do Departamento de Turismo da cidade de Vang Vieng, que preferiu não se identificar, disse à Associated Press que "um número de pessoas" foi detido no caso, mas nenhuma acusação foi formalizada até agora. Funcionários do Nana Backpacker Hostel, que permanece em operação, mas sem aceitar novos hóspedes, confirmaram que o gerente e o proprietário estão entre os detidos para interrogatório.

Os departamentos de polícia de turismo são comuns no sudeste asiático e foram criados especificamente para lidar com incidentes envolvendo turistas e outros estrangeiros.

O Departamento de Estado dos EUA emitiu na sexta-feira um alerta de saúde para cidadãos viajando no Laos, alertando sobre "suspeita de envenenamento por metanol em Vang Vieng, possivelmente devido ao consumo de bebidas alcoólicas contaminadas com metanol", seguindo alertas similares de outros países cujos cidadãos foram afetados.

O primeiro-ministro da Austrália anunciou na quinta-feira, 21, que uma cidadã de 19 anos, Bianca Jones, havia morrido em um hospital tailandês para onde foi levada para tratamento de emergência. Sua amiga, Holly Bowles, permanecia internada "lutando por sua vida" até então.

Uma britânica de 28 anos, Simone White, também morreu por suspeita de envenenamento por metanol no Laos, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido. Um americano e dois turistas dinamarqueses também morreram, embora as causas específicas de suas mortes não tenham sido divulgadas. O Ministério das Relações Exteriores da Nova Zelândia informou que um de seus cidadãos foi envenenado no Laos e pode ter sido vítima de envenenamento por metanol.

O Laos, um estado comunista de partido único, controla rigorosamente a informação e, neste caso, quase nenhum detalhe foi divulgado. O Ministério das Relações Exteriores do país se recusou a comentar e o pequeno hospital de Vang Vieng, onde algumas das vítimas foram inicialmente tratadas, redirecionou todas as perguntas ao departamento de saúde da cidade. No entanto, os responsáveis pelo departamento de saúde afirmaram que não tinham permissão para comentar.

O metanol às vezes é adicionado a bebidas em bares como uma alternativa mais barata ao etanol, mas pode causar intoxicação grave ou morte. Ele também é um subproduto de destilados caseiros malfeitos e pode ter contaminado inadvertidamente as bebidas de bar.

Sem acesso ao mar, o Laos é uma das nações mais pobres do sudeste asiático, mas um destino popular para turistas. Vang Vieng atrai especialmente mochileiros interessados em festas e esportes de aventura.

Neil Farmiloe, um neozelandês que possui o restaurante Kiwi Kitchen na cidade, disse que muitos de seus clientes estão preocupados com o incidente.

"Acho que nunca aconteceu antes, então espero que seja um caso isolado", disse Farmiloe, que vive em Vang Vieng há 20 anos. "É muito triste. Tenho certeza de que ninguém tinha intenção de causar danos, mas aconteceu."

As duas australianas de 19 anos que morreram adoeceram em 13 de novembro após uma noite de bebedeira em grupo. Elas não fizeram o check-out do Nana Backpacker Hostel conforme planejado e foram encontradas doentes no quarto, sendo levadas para a Tailândia para tratamento de emergência. As autoridades tailandesas confirmaram que Jones morreu devido a "inchaço cerebral causado por altos níveis de metanol em seu sistema".

Duong Duc Toan, gerente do Nana Backpacker Hostel, disse à AP, um dia antes de ser detido, que as duas mulheres participaram de uma rodada gratuita de vodca laociana com outros hóspedes antes de sair e retornar nas primeiras horas da manhã.