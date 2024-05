População indígena quase dobra em 12 anos no país; 37% vivem em reservas

A maior parte dos indígenas não vive em território demarcado. De acordo com o IBGE, apenas 36,7% desta população reside em terras oficialmente demarcadas. O Sudeste é a região com maior percentual de indígenas vivendo fora de territórios oficiais.

Mais de 70% dos indígenas se concentram no Norte e no Nordeste. São 753.780 no Norte e 529.128 no Nordeste. Na sequência aparecem as regiões Centro-Oeste, com 200.153 indígenas, Sudeste, 123.434 e Sul, 88.341.

Há registros de pessoas indígenas em 4.833 dos 5.570 municípios brasileiros (86,7%). Para a pesquisa, foram considerados 501 territórios indígenas oficialmente demarcados.

Povos indígenas isolados não foram recenseados. Por orientação da Funai, o IBGE não acessa ou faz contato populações isoladas — há 114 registros de povos que vivem em isolamento, segundo o banco de dados da Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato.

Eu falei para ela [recenseadora] que eu não era parda. Minha família é indígena. Meus avós paternos e o meu pai eram indígenas. E eu herdei isso e me orgulho disso. Sempre carreguei os traços indígenas, que é do povo da minha terra.

Ana Brabo Rocha, 45, moradora de Belém (PA)