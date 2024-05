Chuva forte continua em Santa Catarina e há risco de alagamentos

Parte do estado de Santa Catarina deve ser atingido hoje por chuvas fortes, alertou a Defesa Civil.

O que aconteceu

Há risco de temporais e alagamentos no oeste e sul de Santa Catarina, "podendo avançar até as regiões do Alto Vale do Itajaí e Grande Florianópolis". Hoje, a frente fria vinda do Rio Grande do Sul estaciona sobre Santa Catarina, mantendo o tempo chuvoso.

A chuva intensa deve ser acompanhada de raios, fortes rajadas de vento e granizo. Há risco de deslizamento em áreas fragilizadas nas cidades de Chapecó, Concórdia e Campos Novos.