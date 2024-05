Aeroporto Internacional de Porto Alegre tem pátio e pistas alagados

Situação no aeroporto Salgado Filho pic.twitter.com/R7Ay8M1BwT -- sergio brum barbosa (@GremioBrum) May 4, 2024

Aeroporto Salgado Filho fechado completamente pic.twitter.com/emYsCV0sZv -- Carlos Alberto Advocacia e Comunicação (@Carlosdpoadv) May 4, 2024

Aeroporto suspendeu operações por tempo indeterminado na noite de sexta (3). "A Fraport Brasil - Porto Alegre informa que as operações de pouso e decolagem seguem suspensas no Porto Alegre Airport, por tempo indeterminado. Seguimos em contato com a Defesa Civil, autoridades e companhias aéreas para acompanhar e avaliar a situação. Aos passageiros, pedimos que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos", diz nota publicada no site.

Companhias cancelam voos. A Latam informou que estão cancelados todos seus voos com chegada ou partida de Porto Alegre de hoje até as 23h59 de segunda-feira (6). "A companhia reforça que está oferecendo flexibilidade comercial para quem tem voos até quarta-feira, 8 de maio, de/para as localidades sem multa ou diferença tarifária, e com possibilidade de reembolso", disse em seu site.

A GOL cancelou todos os voos com partida ou chegada à capital gaúcha até as 23h59 de domingo (5). A companhia informou atender os clientes afetados com as facilidades previstas e já havia informado nesta semana que eles poderiam remarcar os voos chegando ou partindo de alguns aeroportos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina até o dia 31 de maio. São eles: Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santo Ângelo e Chapecó.

A Azul cancelou pousos e decolagens no Salgado Filho até as 12h de segunda-feira (6). "Estamos oferecendo flexibilidade para todos os voos citados abaixo, podendo ser feita a autogestão com alterações de data e voo, sem multas e diferença tarifária", disse a companhia.