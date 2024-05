'É o povo quem está salvando o povo', diz enfermeira de Canoas (RS)

Fora de casa desde a última sexta-feira (3), a enfermeira Vânia Gonçalves, de Canoas (RS), disse no UOL News desta segunda-feira (6) que "é o povo quem está salvando o povo" na cidade dela. Já são 83 mortes confirmadas e mais de 100 desaparecidos após uma semana de chuvas no Rio Grande do Sul.

É o povo fazendo o resgate. O povo salvando o povo. Estamos encaminhando [os resgatados] para os alojamentos. Aqui em Canoas não tem mais lugar, estão encaminhando o pessoal para Cachoeirinha. Não tem onde colocar mais ninguém. Tem gente lá dentro querendo sair e gente que não quer sair. Vânia Gonçalves, enfermeira e moradora de Canoas (RS)