'Encontrei meu pai biológico por ele ser parecido com o Rodrigo Santoro'

Mas algo em mim floresceu e dizia que seria uma boa pessoa. Não pensei duas vezes e fui até o shopping buscar mais informações sobre ele.

Raquel Lopes

A jovem encontrou um segurança que conseguiu identificar a loja pela localização, mas o espaço já estava fechado há muito tempo. Após conversar com vários funcionários, Raquel não conseguiu descobrir o nome do homem que procurava —todos só o conheciam como "Rodrigo Santoro".

Foi então que ela decidiu ir à internet. Em um site de buscas, pesquisou por pessoas que pareciam Rodrigo Santoro e encontrou uma reportagem, que ressaltava a semelhança de um homem com o ator. Era o empresário Diogo Sampaio, 43, que também morava na capital federal.

Fiquei sem acreditar, estava na minha cara o tempo todo. Fui atrás do meu pai nas redes sociais e mandei uma mensagem para ele, perguntando se ele havia trabalhado no shopping em 2004. Ele confirmou e eu fiquei muito nervosa. Não conseguia falar mais nada e pedi que meu namorado conversasse com ele. Ele contou a história e mandou uma foto da minha mãe. O Diogo quis se encontrar comigo na hora.

Raquel Lopes

Diogo e Raquel se encontram em um shopping de Brasília. Depois de conversarem, decidiram fazer um exame de DNA em uma clínica, que ficava no mesmo local.