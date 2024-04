Dedinho de família: 'Me pediu foto da mão e teve certeza que era meu pai'

Mas, antes do primeiro encontro, ele fez um pedido inusitado: se ela poderia enviar uma foto da mão para ele, porque ele queria tirar uma dúvida.

"Achei aleatório, esquisito. Mas depois ele me contou que tinha visto meu dedo no vídeo tocando violão. Na mesma hora que eu mandei a foto, ele me mandou uma da mão dele", conta. Logo depois, chegou um áudio.

Ele falou: 'se eu tinha alguma dúvida, agora não tenho mais, você é minha filha'.

Ingrid Ciaviex

Em seguida, ela descobriu que os irmãos e outros parentes tinham o mesmo formato de dedinho.

"Todos temos: eu, minha avó, meu pai, meus tios, meus irmãos, meus filhos. Lembro que, quando eu era criança, eu ficava olhando para a minha mão e várias vezes tentei 'desentortar' ele. Achava interessante."

Depois, descobriram mais coincidências. "Meu tio mais novo, irmão do meu pai biológico, era casado com minha professora do primário. Um dos meus primos, filho da minha tia mais velha, estudava na mesma escola que eu."