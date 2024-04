Morre Arlete Hilú, líder de esquema de tráfico de bebês nos anos 1980

Arlete foi presa duas vezes, em 1988 e 1992. Em uma entrevista de 2016, quando confessou os crimes, a mulher disse ter se divertido na cadeia.

'Mães assediadas na gravidez'

Ao longo dos anos 1980, a quadrilha de Hilú teria movimentado até 12 mil crianças brasileiras, segundo notícias da imprensa da época. Não há dados oficiais, mas a polícia fez inúmeras apreensões de bebês em residências de pessoas ligadas a Hilú, frustrando alguns casos. 37 pessoas da quadrilha chegaram a ser presas.

As diligências começaram quando um juiz estranhou o crescimento no número de adoções de crianças brasileiras por casais estrangeiros, explicou José Roberto Jordão, responsável por investigar o esquema nos anos 1980, em entrevista concedida em setembro do ano passado. Jordão era delegado-chefe da Polícia Civil em Foz do Iguaçu (PR). A cidade era usada pela quadrilha para tirar os bebês do Brasil e levá-los inicialmente ao Paraguai.

De repente, havia mais estrangeiros adotando do que brasileiros, e aquilo poderia representar uma possível irregularidade. As mães [biológicas] eram assediadas [pela quadrilha] a partir do segundo ou terceiro mês de gravidez.

José Roberto Jordão

O objetivo era forçar as mães a entregar as crianças quando elas nascessem. Na época, o crime de tráfico de crianças ainda não era tipificado no Código Penal, o que dificultava a condenação dos envolvidos, explica o delegado.