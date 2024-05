Falta percepção do risco de desastre, diz coordenador do Cemaden

Apesar dos alertas meteorológicos antecipados, ainda falta ao poder público e à população dimensionar a gravidade de desastres naturais, como no caso das fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. A avaliação é de José Marengo, coordenador-geral do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), em entrevista ao UOL News nesta segunda (6).

Em termos de prevenção e de evitar a tragédia, as chuvas já haviam sido previstas desde a última semana de abril. O Cemaden tinha emitido vários tipos de alertas de desastres hidrológicos e geológicos para esta região.