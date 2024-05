Polícia suspeita que corpo achado em GO seja de suspeito de matar pedagoga

A polícia de Goiás suspeita que um corpo encontrado no estado seja de Douglas José de Jesus, homem foragido por suspeita de matar e ocultar o corpo da esposa, a pedagoga Fábia Cristina dos Santos, em Quirinópolis.

O que aconteceu

Perícia vai comprovar se corpo encontrado é de Douglas. Ele foi localizado no sábado (4), perto do município de Trindade, na Região Metropolitana de Goiás. A informação é da Polícia Civil do estado.

Circunstâncias não foram divulgadas pela polícia. O corpo foi encontrado dois dias após cumprimento de mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no assassinato de Fábia, mas o órgão não divulgou se alguma evidência colhida na operação levou equipes de busca até o corpo.