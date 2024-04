Polícia acha corpo em decomposição no carro de mulher que sumiu em GO

A Polícia Civil de Goiás encontrou um corpo feminino em estado de decomposição dentro do carro da mulher que sumiu com o marido a caminho de Quirinópolis (GO), no dia 9 de março de 2024.

O que aconteceu

Carro foi localizado entre as cidades de Goianira e Trindade na segunda-feira (22). Dentro do automóvel, estava um corpo esqueletizado e em estado avançado de decomposição. A Polícia Civil de Goiás confirmou que o veículo pertence ao caminhoneiro Douglas José de Jesus e à pedagoga Fábia Cristina Santos.

O cadáver foi enviado para perícia, que vai confirmar a identificação. Os investigadores ressaltaram que, devido ao estado cadavérico do corpo, é necessário aguardar o laudo pericial para confirmar se de fato se trata da pedagoga ou alguma outra pessoa. Ao UOL, a advogada da família de Fábia, Rosemere Oliveira, informou que os familiares reconheceram o corpo como sendo da pedagoga devido os acessórios usados pela vítima, como sandália e pulseiras, mas aguardam o laudo.