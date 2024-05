Professor morre após defender namorada de assalto no Rio de Janeiro

Um professor de educação física morreu nesta segunda-feira (6) após ser baleado na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Professor reagiu a assalto. Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, foi abordado por assaltantes após sair de um luau na manhã de domingo (5).

Luis Felipe teria ficado com medo que assaltantes atirassem em namorada. Os dois criminosos pediram o celular da mulher, que não carregava o aparelho no momento. Caio Oliveira, amigo de Luís Felipe, disse em entrevista exibida no RJ1, da TV Globo, que o professor temeu que a namorada fosse ferida. Ele começou a lutar com os assaltantes, que o balearam duas vezes.