Vídeo mostra homem emocionado durante resgate de seus quatro cães no RS

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem emocionado sendo resgatado ao lado dos seus quatro cães, em Porto Alegre.

O que aconteceu

Imagens mostram homem abraçado com os animais em um barco. Emocionado, ele chora aliviado por estar com os cães.

Ao ser resgatado, ele teria dito aos voluntários que precisava buscar os seus "quatro filhos". No local, os voluntários encontraram os animais. A informação é da RBS, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul.