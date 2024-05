O que é um 'parque alagável', que salvou Dinamarca de 'chuva do milênio'

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul deixaram cidades completamente alagadas, pessoas desabrigadas, mortos e danos materiais incalculáveis. Assim como o Brasil, países por todo o mundo enfrentam um desafio assustador na era das mudanças climáticas: tempestades intensas que deixam rastros de destruição.

Para lidar com o problema, algumas cidades na China, EUA e Europa adotaram uma medida chamada parque alagável, que busca garantir a drenagem da água enquanto também garante lazer à população.

O que são os parques alagáveis?

Com o concreto e o asfalto cobrindo áreas antes destinadas à grama e ao solo, a água das chuvas mais fortes ficou sem ter para onde ir. Com muita frequência, isso resulta em enchentes, e cidades do mundo todo estão explorando maneiras de reverter esse tipo de desenvolvimento urbano — criando espaços e infraestrutura para absorver, reter e liberar a água de forma a permitir que ela flua de volta para seu ciclo.