Imagens de satélite mostram extensão da enchente no Rio Grande do Sul

Imagens de satélite divulgadas hoje mostram a inundação e as áreas atingidas no Rio Grande do Sul após as chuvas. Até o momento, 90 mortes foram confirmadas no estado.

O que aconteceu

O mapeamento indica a extensão das inundações e auxilia na avaliação dos danos causados no estado. O satélite expõe impactos severos, principalmente na região do Delta do Jacuí. Registros foram captados e disponibilizados pelo programa Copernicus, da União Europeia.

Imagens também mostram o antes e o depois da Grande Porto Alegre. A primeira foto foi tirada no dia 21 de abril, antes das chuvas, e a outra na segunda (6), após as enchentes.