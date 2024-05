Homem preso por ofensas racistas a vizinha em MG é solto após três meses

As discussões começaram quando o vizinho teria solicitado ao homem para ele baixar o volume do som. Além disso, ele teria pedido para que tentasse acalmar os cachorros por estarem incomodando outra vizinha.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que Célio Donizete Custódio destruiu plantas da vizinha e mexeu em uma placa dela. Ao pedir que o homem colocasse a placa no lugar, ele a chamou de "preta e fedida".

Segundo a polícia, ele também tentou agredir a mulher. "Chama a polícia, me põe na cadeia, vagabunda desgraçada, me põe na cadeia. Eu tô aqui em cima, eu não vou fugir não. Vagabunda, preta, macaca. [....] Mexeu com meus cachorros, foi? Achou que eles não tinham ninguém por eles? Sua feia, encardida", disse o autor no vídeo.

O homem teria dito aos agentes que tentava se defender, segundo a polícia. Após ter sido dada a ordem de prisão, ele foi levado à delegacia da cidade e foi liberado.

Célio passou três dias foragido e se entregou à polícia no fim de janeiro. Na ocasião, ele foi preso de forma preventiva.