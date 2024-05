Cidade do RS que não foi afetada pelas chuvas decreta estado de calamidade

A prefeitura de Imbé, no litoral gaúcho, decretou estado de calamidade pública, apesar de o município não ter sido afetado diretamente pela tragédia no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Prefeito Luiz Henrique Vedovato (MDB) explicou que, apesar de não ter sofrido com as enchentes, a cidade já recebeu mais de cinco mil pessoas, e precisa dos recursos para atender os desabrigados.

O decreto também é importante caso haja algum benefício dos governos estaduais e federais para as vítimas da tragédia, afirmou ele em entrevista à Rádio Gaúcha. "[O decreto é] para que as pessoas que estão aqui não percam a oportunidade de ter acesso a algum tipo de benefício que o governo estadual e federal venha a criar, e também que o município receba algum valor que seja, suficiente para a gente prover condições para essa população que está nos procurando", declarou.