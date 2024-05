Vídeo: Boi é encontrado em cima de altar em igreja do RS após inundações

Um boi foi flagrado por moradores se refugiando dentro de uma igreja após as enchentes que atingiram Taquari (RS), a cerca de 103 quilômetros de Porto Alegre.

O que aconteceu

Moradores se surpreenderam ao ver o boi sobre o altar. O santuário estava com o chão coberto de lama e com os móveis revirados, mostrou o vídeo.

Pessoas haviam ido limpar a igreja quando se depararam com a cena. O caso ocorreu no último sábado (4) na igreja Nossa Senhora da Assunção, que foi inundada em meio às chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.