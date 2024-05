Repórter do UOL no RS: 'Faltam água e alimentos, e comer requer improviso'

Conseguir me alimentar no Rio Grande do Sul não tem sido tarefa fácil. Muitos restaurantes estão fechados e os abertos não tem água ou as opções são reduzidas. Também há uma questão particular da cobertura de uma tragédia: não há muito tempo para parar. Fico a maior parte do tempo na rua e não foram poucas as vezes em que comi no carro.

Eu já antevia isso antes mesmo de sair de casa, em Balneário Camboriú (SC). No domingo (5), antes de pegar estrada, passei no mercado e comprei um fardo de água mineral de 500 ml, bananas e atum enlatado. Como sabia que seria corrido e não tinha hora para chegar em Porto Alegre, levei um pão com ovo e um pote de salada. Não duraram muito.

À noite, já em Capão da Canoa (RS), no litoral, abordei uma senhora que parava sua bicicleta perto de um mercado. Precisava comer e carregar o celular. Ela me mostrou o caminho de um shopping, mas disse que a praça de alimentação só tinha um café. Eu não sabia a que horas chegaria à capital gaúcha, então decidi ir com a barriga cheia.