Dona de hotel de luxo morre após complicações de cirurgia plástica em GO

Hospital Unique nega ter havido negligência no atendimento à Fábia. Em nota, a unidade hospitalar afirmou lamentar a morte da empresária, reconheceu "a gravidade da situação" e que disse estar "empenhada em fornecer todas as informações necessárias para esclarecer os fatos". Entretanto, ressaltou ser "cedo" para acusar o hospital e a equipe médica de negligência e destacou que a unidade "possui toda a estrutura necessária para atender casos complexos".

Unidade de saúde alegou que recomendou à família que não transferisse Fábia para outro hospital. "No entanto, os familiares decidiram pela transferência. Para isso, contrataram serviços de ambulância, embora fossem dispensáveis. O Hospital Unique, em sua recomendação médica, na prudência peculiar, avaliou os riscos envolvidos e aconselhou contra a transferência até a estabilização da paciente. A condição crítica foi comunicada aos parentes, explicando os riscos envolvidos e a necessidade de aguardar a estabilização da paciente para a realização de um exame de tomografia. Mesmo assim, os parentes decidiram prosseguir com a transferência, assumindo total responsabilidade pela decisão".

Hospital ressaltou que adotou todos os protocolos de segurança recomendados. "O hospital irá colaborar integralmente com as autoridades competentes para apurar as circunstâncias do ocorrido. O Hospital Unique reforça que a segurança e o bem-estar de seus pacientes são prioridades absolutas e que continuará trabalhando incessantemente para assegurar os mais altos padrões de atendimento médico".