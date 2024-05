Juiz encerra depoimento após ré abrir cerveja em audiência virtual

O juiz da 2ª Vara de Augustinópolis, no Tocantins, decidiu encerrar um depoimento após ré abrir uma garrafa de cerveja durante uma audiência virtual.

O que aconteceu

Magistrado determinou a imediata exclusão da ré da audiência virtual. O juiz Alan Ide Ribeiro da Silva também declarou a impossibilidade de realização do interrogatório dela naquela condição. A audiência foi realizada no último dia 6 de maio.

A mulher foi condenada a pagar multa no valor de 10 salários mínimos. O juiz argumentou que ela agiu com má-fé por ter se portado daquela maneira em audiência, durante as oitivas de vítimas e testemunhas.