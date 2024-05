Pastor é preso suspeito de abusar sexualmente de adolescentes em MG

Suspeito usava religião para praticar os atos contra as vítimas, diz o delegado Diego Lopes. "O homem, além de acariciar e tocar o corpo dos jovens, inclusive as partes íntimas, sempre usava do argumento de que os problemas que os jovens vinham enfrentando eram ligados à carência. Ou seja, ele reduzia a capacidade e a resistência das vítimas, que por questões óbvias já eram vulneráveis, ainda usava de outros argumentos para praticar as condutas libidinosas contra os adolescentes", disse.

Uma das vítimas ficou em estado de choque, ainda segundo Lopes: "Uma das vítimas ficou em choque na primeira situação e se recusou a entender o que tinha acontecido. Participou de uma segunda reunião, no mesmo carro e nos mesmos moldes, e tornou a acontecer".

Pastor pretendia fugir para os Estados Unidos, por isso teve a prisão preventiva decreta pela Justiça de Minas Gerais. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Contagem.

Como o suspeito não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.